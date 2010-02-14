Лавринович називає безперспективними плани Тимошенко

Перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ називає безперспективними плани Юлії ТИМОШЕНКО оскаржити результати виборів.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам після оголошення офіційних результатів виборів, передає кореспондент УНІАН.

“Це абсолютно безперспективна справа”, - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ, хоча він і вважає, що таке оскарження буде.

Також віце-спікер прогнозує, що розгляд справи буде дуже коротким. “Оскільки предмету для розгляду, по суті, немає, є абсолютно дрібні скарги, які не заберуть багато часу, і ми достатньо швидко отримаємо рішення судової інстанції”, - сказав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ також переконаний, що розгляд в суді покаже “всю нікчемність аргументів”.

Віце-спікер зауважив, що сьогодні Центральна виборча комісія достатньо точно встановила результати волевиявлення громадян. Хоча, за його словами, можливо і були якісь неточності, які, на його переконання, не можуть вплинути на результат.

Коментуючи окремі думки 5-х членів ЦВК, О.ЛАВРИНОВИЧ висловив жаль, що сьогодні всі побачили “сильний відбиток політичної приналежності окремих членів ЦВК, які не могли прийняти результат”, що був зафіксований комісіями різних рівнів. Але, за його словами, це також плюралізм думок і прояви демократії.

О.ЛАВРИНОВИЧ також нагадав, що від сьогодні починається 30-денний термін, коли новообраний президент має вступити на посаду.

“ Я думаю, що в останній тиждень лютого буде вступ на посаду”, - сказав він.