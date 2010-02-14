Результати виборів не дають підстав змінювати парламентську коаліцію

Народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО (фракція БЮТ) вважає, що результати президентських виборів не створюють юридичних підстав для переформатування коаліції у Верховній Раді.

Про це він заявив сьогодні в ефірі “5-го каналу”.

“Я хотів би звернути увагу, що ми обирали не імператора, не царя, не Президента з повноваженнями КУЧМИ. Тому формально юридично вибори Президента жодним чином не пов’язані з формуванням парламентської коаліції", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

На його думку, навіть офіційні результати, оголошені Центральною виборчою комісією, свідчать про те, що в цих виборах не має переможених і переможців.

“Виборці України поділилися практично навпіл. Тому говорити про те, що хтось виграв, а хтось програв в цієї ситуації – мені здається було б не дуже доречним. І я би не пов`язував напряму президентські вибори з можливим переформатуванням або формуванням нової коаліції”, - додав він.

“Незалежно від того, хто буде обраний Президентом, він не має повноважень втручатися у формування коаліції – у нього немає таких повноважень. Він лише подає кандидатуру двох міністрів і не більше. Тобто Президент не має повноважень і впливу на участь в цих переговорах, він не є суб’єктом парламентських переговорів”, - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.