Результати виборів не дають підстав змінювати парламентську коаліцію
"Обирали не імператора, не царя..."
Народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО (фракція БЮТ) вважає, що результати президентських виборів не створюють юридичних підстав для переформатування коаліції у Верховній Раді.
Про це він заявив сьогодні в ефірі “5-го каналу”.
“Я хотів би звернути увагу, що ми обирали не імператора, не царя, не Президента з повноваженнями КУЧМИ. Тому формально юридично вибори Президента жодним чином не пов’язані з формуванням парламентської коаліції", - сказав С.ВЛАСЕНКО.
На його думку, навіть офіційні результати, оголошені Центральною виборчою комісією, свідчать про те, що в цих виборах не має переможених і переможців.
“Виборці України поділилися практично навпіл. Тому говорити про те, що хтось виграв, а хтось програв в цієї ситуації – мені здається було б не дуже доречним. І я би не пов`язував напряму президентські вибори з можливим переформатуванням або формуванням нової коаліції”, - додав він.
“Незалежно від того, хто буде обраний Президентом, він не має повноважень втручатися у формування коаліції – у нього немає таких повноважень. Він лише подає кандидатуру двох міністрів і не більше. Тобто Президент не має повноважень і впливу на участь в цих переговорах, він не є суб’єктом парламентських переговорів”, - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.