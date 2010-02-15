Янукович: мої перші п'ять років дозволять подивитися людям в очі

На думку В.ЯНУКОВИЧА, за ці п`ять років український народ втомився від політиків і від політизації життя», тому «сьогодні нам потрібно повернутися до життєвих проблем, до того, що цікавить людей».

Про це в інтерв`ю телеканалу «Россия 24» сказав Віктор ЯНУКОВИЧ.

«А це об`єднує, тому що незалежно від того, де живе лікар, вчитель, робітник будь-якого підприємства - на сході, на заході, в центрі або на півдні - вони всі хочуть, щоб вирішувалися соціальні питання, питання життєзабезпечення регіонів вирішувалися, щоб вони могли жити на стабільній території в Україні. Ось вирішення цих завдань на цьому шляху об`єднає український народ», - упевнений В.ЯНУКОВИЧ.

Він повідомив, що має намір ініціювати процес вдосконалення законодавчої системи, щоб вибори проводилися не частіше, ніж один раз у п`ять років.

«Проведення щорічно виборів вносять дестабілізацію, зокрема, економічну», - сказав він.

Також В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що політики повинні нести відповідальність за все, що вони обіцяють виборцям, звітувати перед ними.

«Я сподіваюся, що мої перших п`ять років дадуть мені можливість подивитися через п`ять років людям в очі. Я вірю, що за перші п`ять років виконав те завдання, яке я намітив. Я зобов`язаний це зробити», - сказав він.