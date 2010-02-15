Призначення дати місцевих виборів уперлося у відсутність бюджету

Фракція БЮТ наполягає на проведенні місцевих виборів 30 травня, як це передбачається рішенням Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що рішення про проведення місцевих виборів 30 травня ухвалювалося «абсолютною більшістю».

І.КИРИЛЕНКО вважає, що фінансування місцевих виборів з огляду на відсутність бюджету можна передбачити окремим законом або постановою.

Як наголосив І.КИРИЛЕНКО, повноваження місцевих рад «спливають 31 березня», тому неможливо на пізніший термін переносити дату виборів.

За його словами, це буде «гра з Конституцією». «Ми знаємо, чим ця гра закінчується», - додав він.

І.КИРИЛЕНКО закликав діяти «чітко в правовому полі».

В той же час лідер фракції БЮТ не виключив варіанту із внесенням змін до Конституції України в частині терміну повноважень місцевих рад, що дозволило б у конституційному, правовому руслі ухвалити рішення щодо відтермінування виборів до місцевих рад.

У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зауважив, що вибори можуть фінансуватися виключно державним бюджетом.

Він зазначив, що коли ухвалювалося рішення про проведення 30 травня місцевих виборів, був розрахунок на те, що державний бюджет на 2010 рік буде ухвалено вчасно.

В той же час, нагадав В.ЛИТВИН, досі цього документа немає.

«В цьому випадку нам потрібно внести і зараз ухвалювати бюджет», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомлялося, народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Оксана БІЛОЗІР 12 лютого зареєструвала у ВР проект постанови, яким пропонується перенести дату чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів із 30 травня 2010 року на 26 вересня 2010 року.