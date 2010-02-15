Кириленко: буде створена нова коаліція - уряд негайно складе повноваження

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО запевняє, що на сьогодні Кабінет міністрів працює у штатному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

«Уряд на сьогоднішній день працює у штатному режимі», - сказав І.КИРИЛЕНКО і зауважив. що так само діє і коаліція у Верховній Раді.

За словами лідера фракції БЮТ, якщо у парламенті відбудеться переформатування коаліції, то уряд діятиме адекватно ситуації. «Буде створена нова коаліція - уряд негайно складе повноваження перед новою коаліцією», - сказав І.КИРИЛЕНКО.