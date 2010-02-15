Нардепам пропонують дозволити пиво лише в кафе та ресторанах

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» виступає за подальше законодавче обмеження продажу і споживання пива та слабоалкогольних напоїв, в тому числі шляхом введення ліцензій.

Про це йдеться у зверненні головного координатора кампанії Віталія ЧЕРНЯХОВСЬКОГО до народних депутатів України, текст якого передано в УНІАН. Від імені «Форуму порятунку Києва» він звертається до депутатів у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» вiд 21.01.2010 № 1824-VI (відомого як законопроект № 1171).

Лідер громадянської кампанії закликає народних обранців повністю поширити дію Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на пиво та слабоалкогольні напої, що вимагатиме ліцензування продажу цих розчинів та усуне продаж пива та «слабоалкоголки» з кіосків і палаток на вулицях.

На думку громадської організації, вживання пива та слабоалкогольних напоїв має бути дозволене тільки в закладах громадського харчування з ліцензією та вдома.

Крім того, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ пропонує значно збільшити штрафи за розпивання алкоголю (в тому числі пива та слабоалкогольних розчинів) в громадських місцях. На його думку, такий штраф має складати 1020 грн. (60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. – УНІАН) замість нинішніх 17–85 грн.

Від імені громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ просить депутатів усунути з Закону пункт про можливість розпивання пива у пластиковій тарі у закритих спортивних спорудах. А також вилучити дозвіл на вживання безалкогольного пива в громадських місцях.

«Це лобістська лазівка, яка може сприяти вживанню пива на вулицях – розібрати яка саме пляшка пива – алкогольного чи безалкогольного, у людини, яка йде з нею по вулиці неможливо», – зауважує лідер громадянської кампанії.

Водночас В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ наполягає на цілковитій забороні реклами алкоголю та тютюну. Як один з кроків на шляху до повної заборони, він пропонує негайно прийняти законопроект № 1014-2 (автори – народні депутати від БЮТ М.ТОМЕНКО і А.ШЕВЧЕНКО. – УНІАН), який передбачає обмеження реклами пива.

Натомість В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ пропонує підтримати широкомасштабну просвітницьку кампанію щодо необхідності виконання норм Закону № 1824-VI і пропагування тверезого здорового способу життя.

При цьому, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ не виключає, що удосконаленню Закону може бути вчинено лобістський опір. Зокрема, він нагадує, що прийняттю законопроекту № 1171 впиралися алкогольні лобісти, «які вже не вперше затято перешкоджають прийняттю соціально важливих законопроектів і відверто стоять на боці алкогольних, тютюнових, гральних бариг, які досягають успіху злочинним шляхом за рахунок знищення мільйонів українців».

«Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН свідомо стримував цей законопроект понад два роки – всупереч Регламенту ВР, що можна прослідкувати на сайті ВР. ТЕРЬОХІН не переймався тим, що кожний день його зволікання приніс нові жертви «пивної чуми», розбиті сім’ї, підірване здоров’я», – зазначає автор звернення.

Крім того, у документі називається ім’я депутата Верховної Ради від Партії регіонів Віталія ХОМУТИННИКА, який, на думку «Форуму порятунку Києва», своїми поправками суттєво погіршив якість закону.

«До речі, В.ХОМУТИННИК – голова «Союзу молоді регіонів України» (молодіжного крила Партії регіонів. – УНІАН). Між тим, його поправки дозволяють розпивання пива в пластикових пляшках в закритих спортивних спорудах, а також легалізують вживання в громадських місцях так званого безалкогольного пива, що є лазівкою для оминання виконання закону. Невже він піклується, щоб молодь і надалі спивалася та деградувала?!», – припускає громадський діяч.

Нагадаємо, що громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» виступала у підтримку законопроекту № 1171 – за прирівняння пива та слабоалкогольних напоїв до алкогольних.

Довідка УНІАН. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» набув чинності 11 лютого 2010 року після публікації у газеті «Голос України».

5 лютого 2010 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей Закон 21 січня 2010 року Верховна Рада України внесла зміни до ряду законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв.

Цим законом передбачено, що слабоалкогольні напої – алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 1,2 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 сантиметрів кубічних, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю.

Зазначений Закон передбачає прирівнювання пива і «слабоалкогольних напоїв» до алкогольних, заборону продажу пива і «слабоалкогольних напоїв» неповнолітнім, заборону продажу та розпивання пива і «слабоалкогольних напоїв» у вузах і школах, у громадському транспорті, у закритих спортивних спорудах і місцях проведення масових заходів, на дитячих майданчиках.

Розширюються обмеження щодо продажу та споживання алкоголю, а також вперше вноситься заборона на продаж слабоалкогольних напоїв особам до 18 років. Зокрема, законом забороняється споживання пива (крім безалкогольного) та «слабоалкогольних напоїв»: у закладах охорони здоров’я; у навчальних та освітньо-виховних закладах; у громадському транспорті; на зупинках транспорту, у підземних переходах; у закладах культури; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); у ліфтах і таксофонах; на дитячих майданчиках; на спортивних майданчиках; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ. Розширюються обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів, зокрема, забороняється їх продаж у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); у торгових автоматах; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту тощо. Також законом вводиться норма, згідно з якою на час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння.

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів.

5 березня 2009 р. проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо обмеження споживання і продажу пива і «слабоалкогольних» напоїв) (реєстр. № 1171 від 11.12.2007), поданий народними депутатами України Миколою ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, Євгенієм СУСЛОВИМ (всі – від фракції БЮТ), був прийнятий у першому читанні голосами 384 народних депутатів України.