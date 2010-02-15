Експерти пророкують, що Янукович посвариться з Росією через газ

Експерти не виключають, що за президентства Віктора ЯНУКОВИЧА можуть почастішати рейдерские атаки і розпаляться відносини з Росією.

Про це свідчить експертне опитування, проведене Інститутом Горшеніна, про те, які кроки у сфері економічної політики зробить новий Президент, якщо ним стане В.ЯНУКОВИЧ.

Так, директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що найближчим часом неминучий переділ власності, «тому що наші політики по-іншому працювати не вміють». Зокрема, на його думку, почастішають рейдерські атаки. «Річ у тому, що між першим і другим турами було зафіксовано більше ста рейдерських атак у різних регіонах України. Думаю, що ця практика продовжиться. Тим паче, що у нас, як правило, коли приходить новий Президент, змінюються сфери впливу, змінюються люди, які хочуть контролювати ті чи інші об`єкти, ті чи інші галузі. Тому, я думаю, що рейдерські атаки, за фактичної відсутності антирейдерського законодавства в Україні, стають реальністю і, на жаль, однією з ганебних плям на українській дійсності», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ озвучив свої перші економічні дії ще під час виборчої кампанії. «Він заявив про те, що першим же указом реалізує свою передвиборчу обіцянку про підвищення соціальних стандартів. Перші дії ЯНУКОВИЧА-Президента у сфері економічної політики будуть суто політичними. Оскільки для початку потрібно одержати контроль над парламентом, створити нову парламентську коаліцію, а після цього сформувати свій уряд. І лише після цього ЯНУКОВИЧ зможе впливати на економічну політику», - вважає експерт.

«До речі, потрібно буде ще вирішити питання про посилення контролю над силовими структурами: Генпрокуратура, СБУ – оскільки це теж елемент впливу якщо не на економічну політику, то на поведінку бізнесу», - сказав політолог. Він вважає, що тільки після вирішення цих завдань можна чекати якихось більш конкретних дій у сфері економіки. «Якщо ці завдання не будуть вирішені, він (ЯНУКОВИЧ) буде просто поза сферою економічної політики. Він буде таким самим державним діячем, як нинішній Президент: статус високий, а можливості обмежені, і немає впливу на економічну політику», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій ТАРАН упевнений, що для В.ЯНУКОВИЧА немає іншого виходу, крім того, щоб приділити основну увагу питанням економіки. «Тому що йому потрібно буде створювати нову коаліцію в парламенті, щоб мати вплив на Кабінет міністрів. А для цього потрібно домовлятися з «Нашою Україною». Домовлятися з ідеологічних питань не має сенсу, тому єдиний спосіб таку коаліцію створити – це говорити про економічну програму, про радикальні реформи», - сказав С.ТАРАН.

Крім того, політолог зазначив, що у В.ЯНУКОВИЧА досить неоднозначна репутація за кордоном, а також досить неоднозначна репутація в тих регіонах України, де він має меншу підтримку, ніж його конкурент - Юлія ТИМОШЕНКО. «Тому йому потрібно знайти і шляхи взаєморозуміння з міжнародним співтовариством, і шляхи взаєморозуміння в інших регіонах України, де у нього немає підтримки. Єдиний спосіб це зробити – говорити про економіку. Такі питання об`єднують Україну. І цього ж чекає від України міжнародне співтовариство – економічних реформ. Я думаю, що це буде не та економічна програма, яка була під час виборчої кампанії. Тому що виконати ті зобов`язання, про які говорив ЯНУКОВИЧ, просто нереально. Єдиний спосіб – це проведення непопулярних економічних реформ», - вважає політолог.

Директор Центру політичного маркетингу Василь СТОЯКІН висловив припущення, що насамперед як Президент В.ЯНУКОВИЧ «посвариться» з Росією через газ. «Декларуючи нібито проросійську орієнтацію української економічної політики, В.ЯНУКОВИЧ відстоює інтереси великого українського бізнесу. А великому бізнесу потрібно що? По-перше - дешевий газ; по-друге - російський ринок; по-третє - закрити український ринок для деяких груп російських товарів. Ясна річ, що Володимир Володимирович ПУТІН буде просто в захваті від такої постановки питання під час переговорів. Отже, я думаю, відносини між ними за дуже короткий час сильно розпаляться», - вважає В.СТОЯКІН.