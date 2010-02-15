Лавринович натякнув, що необхідності у відставці Тимошенко наразі немає

Процес консультацій щодо створення коаліції у Верховній Раді зараз проходить інтенсивніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що до присяги нового Президента України «процес буде більш інтенсивно проходити». Водночас, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, неможливо однозначно сказати, чи завершиться створення коаліції до процедури інавгурації Президента України.

Як зауважив перший віце-спікер, «точно знаю, як тільки ми вийдемо на фінальний формат перед ухваленням рішення, то ви ще до його ухвалення про це довідаєтеся».

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, тривають неофіційні консультації, а офіційні переговори щодо створення коаліції «будуть розпочаті тоді, коли ми отримаємо картину готовності до цих переговорів усіх суб’єктів, які можуть брати в них участь».

На запитання, коли у парламенті може бути розглянуте питання щодо висловлення недовіри уряду, О.ЛАВРИНОВИЧ відповів: «Коли буде необхідність, то це питання буде вирішене оперативно, швидко і якісно».