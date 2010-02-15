Ющенко каже, що Тимошенко поскаржилася йому на порушення закону

Президент Віктор ЮЩЕНКО закликає Вищий адміністративний суд України забезпечити законність та оперативність розгляду скарг кандидатів на посаду глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з головою ВАСУ Олександром ПАСЕНЮКОМ.

Зокрема, як підкреслив глава держави, до нього звернулася один із кандидатів на посаду Президента України - Юлія ТИМОШЕНКО - з інформацією про те, що, на її думку, в ході виборів були допущені суттєві порушення виборчого законодавства. Відтак Ю.ТИМОШЕНКО має намір оскаржити у Вищому адміністративному суді результати виборів Президента України.

В.ЮЩЕНКО закликав Вищий адміністративний суд забезпечити законність та оперативність розгляду усіх поданих скарг кожного з претендентів на посаду Президента України.

«Я хочу забезпечити легітимну передачу влади легітимному Президенту», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Центральна виборча комісія офіційно оголосила Президентом України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Разом з тим кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не визнає перемогу В.ЯНУКОВИЧА і оскаржуватиме результати президентських виборів у судах.

Завтра Ю.ТИМОШЕНКО подасть позов у Вищий адміністративний суд України щодо незаконності протоколу ЦВК про встановлення офіційних результатів виборів Президента України.