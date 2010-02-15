Литвин вже вніс проект постанови ВР про президентську присягу Януковича

Проект постанови Верховної ради за номером 6069 “Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання у зв’язку з проведенням урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України” сьогодні зареєстрований в апараті ВР. Документ внесений спікером парламенту Володимиром Литвиним складається лише з двох пунктів:

1. Внести зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 19 січня 2010 року, передбачивши 25 лютого 2010 року проведення ранкового пленарного засідання з 12 години.

2. Відповідно до статті 104 Конституції України та Постанови Верховної Ради України від 14 грудня 2004 року "Про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України" провести 25 лютого 2005 року о 12 годині у сесійному залі Верховної Ради України урочисте засідання Верховної Ради України, присвячене складенню присяги новообраним Президентом України”.

Постанова набере чинності з дня її прийняття.