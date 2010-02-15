НУ-НС хоче почути від Тимошенко, що вона збирається робити далі

Завтра зранку прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО планує зустрітися із народними депутатами парламентської фракції “Наша Україна - Народна самооборона”.

Про це УНІАН повідомив народний депутат від НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО.

“Я вніс таку пропозицію, фракція її підтримала. Голова фракції Микола МАРТИНЕНКО поінформував про це прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. І вона, як повідомив М.МАРТИНЕНКО, погодилася зустрітися із фракцією завтра о 9-й годині”, - сказав політик.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що зараз всередині фракції НУ-НС актуально постало питання про визначення майбутньої політичної стратегії з огляду на результати виборів Президента.

“Я вважаю, що перш ніж збирати якісь підписи за консолідацію коаліції чи слухати аргументи тих, які пропонують йти в іншу коаліцію, необхідно почути прем’єр-міністра. Ми створили коаліцію, обрали її прем’єр-міністром – нехай вона, як фактичний лідер існуючої дотепер коаліції, принаймні висловить свою позицію: чи має намір подати у відставку після завершення усіх судових процесів, чи вона має намір працювати (на посаді глави уряду – УНІАН)”, - пояснив А.ГРИЦЕНКО.

За словами політика, члени фракції НУ-НС також хочуть почути від Ю.ТИМОШЕНКО її бачення шляхів консолідації чинної коаліції, а також дій уряду з вирішення невідкладних соціально-економічних питань, зокрема, виплати пенсій і зарплат бюджетникам.

Як зауважив політик, якщо Ю.ТИМОШЕНКО прийняла “внутрішнє рішення” піти у відставку, тоді фракції НУ-НС немає жодного сенсу шукати подальших об’єднуючих зусиль заради підтримки цього уряду.

“Якщо вона переконливо доведе спроможність співпрацювати з новим Президентом і парламентом – тоді це буде інша стратегія”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.