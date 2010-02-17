Яценюк пропонує провести амністію тіньових доходів громадян

Народний депутат України (НУ-НС) Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує провести амністію тіньових доходів.

Це передбачено проектом закону № 6071 від 16 лютого 2010 р., текст якого розміщено на парламентському сайті.

Згідно із законопроектом, пропонується внести відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, декрету Кабміну «Про державне мито» і закону «Про банки і банківську діяльність».

Зокрема, у декреті Кабміну про держмито пропонується передбачити, що за видачу державних свідоцтв про легалізацію задекларованих доходів протягом першого місяця декларування розмір ставки держмита становитиме 4% вартості об`єкту декларування, протягом 2-3 місяців – 6%, трьох останніх місяців – 8%. Сума сплаченого держмита спрямовуватиметься до держбюджету.

У проекті закону також передбачені гарантії суб`єктам декларування, зокрема, непритягнення до кримінальної і адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства щодо задекларованих об`єктів.

Зазначений проект закону входить до пакету антикорупційних законопроектів А.ЯЦЕНЮКА. Як наголошується у пояснювальній записці до законопроекту, мета законопроекту – добровільне декларування суб`єктами готівкових і безготівкових коштів і сплати держмита за диференційованими ставками для стимулювання до декларування у заплановані терміни.

Законопроектом передбачено, що його дія не поширюватиметься на доходи, які підпадають під дію Закону “Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, а також на доходи осіб, щодо яких на день набирання чинності даним законом порушено кримінальну справу у зв`язку з ухиленням від сплати податків, неповерненням виручки в іноземній валюті, незаконним відкриттям або використовуванням за межами України валютних рахунків.