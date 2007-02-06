Ющенко вніс кандидатуру на голову СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення Віктора КОРОЛЯ головою Служби безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Подання глави держави внесене до парламенту відповідно до пункту 14 частини першої статті 106 Конституції України.

Довідка УНІАН. В.КОРОЛЬ народився у 1948 році у Чернівцях. Закінчив Київську вищу школу МВС СРСР (1982 рік) та Академію МВС СРСР (1982 рік), юрист.

Генерал-лейтенант міліції, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, член фракції "Наша Україна", член Ради партії “Народний Союз Наша Україна”.

Був також депутатом ВР третього і четвертого скликань.