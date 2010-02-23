Томенко: мовні ініціативи ПР не відповідають інтересам України

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО впевнений, що мовні ініціативи Партії регіонів не відповідають суспільним та національним інтересам України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав у контексті відзначення Міжнародного дня рідної мови, що святкувався вчора, та говорячи про мовне питання, яке останніми днями набуло актуальності.

М.ТОМЕНКО прогнозує, що найближчим часом різними політичними силами будуть ініціюватися питання внесення змін до чинного мовного законодавства України в частині розширення офіційного використання російської мови та надання їй статусу другої державної.

Водночас М.ТОМЕНКО відзначає, що «суспільним та національним інтересам України відповідає існуюча усталена формула, закладена Конституцією України». Згідно з нею державною мовою в Україні є українська, при цьому в країні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин України.

«Така законодавча мовна модель застерігає мовну свободу приватного життя кожного громадянина та забезпечує повагу до рідної мови. Адже мова - це не тільки засіб спілкування, але й основний інструмент, який сприяє самоідентифікації людини», - переконаний віце-спікер.

М.ТОМЕНКО вважає хибним підхід, запропонований ПР, який надає органам влади на місцях право самим визначати мовну політику в окремо взятому регіоні. «Дана модель мала б право на життя у випадку федеративного устрою України», - наголошує політик. За його словами, якщо в якомусь регіоні нашої держави буде введено другу мову як офіційну в органах влади, закладах освіти, - це, де-факто, призведе до того, що українська мова перестане існувати. Саме тому, на його думку, «українські політики повинні зрозуміти важливість збереження статусу української мови як державної, особливо в органах державної влади та освіті».