Президент звільнив двох членів Нацради з телерадіомовлення

Куруса і Мирошниченка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами звільнив Ігоря КУРУСА та Андрія МИРОШНИЧЕНКА з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тексти документів від 22 лютого розміщені на офіційному сайті глави держави. В указах зазначається, що обох членів Нацради звільнено “відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України”. Причини звільнення не вказуються.

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