Вінський порахував, скільки разів Тимошенко сказала слово «я»

Позбутися ілюзій з приводу Тимошенко радить українцям голова партії «Народна влада» Йосип Вінський.

Коментуючи останнє звернення прем`єр-міністра, політик заявляє, що «лицемірство, нещирість і політичний егоїзм Юлії Тимошенко не знають меж».

«Тимошенко закликає до консолідації демократичних сил, - але чому ж вона руйнувала цю єдність до самих президентських виборів?

Тимошенко обіцяє не шукати будь-якого порозуміння з Януковичем, - але чому вона і її оточення півтора роки тому переконували суспільство в необхідності такого порозуміння, а коли я виступив категорично проти коаліції БЮТ з Партією регіонів, піддали мене обструкції?

Тимошенко говорить про захист демократії та цивілізованого розвитку держави, але чому вона підкилимно домовлялася з тим же Януковичем про обрання Президента у парламенті та антиконституційне продовження строку повноважень Верховної Ради України?

Тимошенко нарікає на неправедний суд, але чому вона, маючи більшість у парламенті, ані пальцем не кивнула для реформування судової системи?

Таких запитань можна ставити ще багато. Але відповідь на них буде одна й та ж: тоді Тимошенко бачила себе на вершині влади, а тепер вона опинилася за бортом. А про інтереси України і людей не йшлося ні раніше, ні зараз», - йдеться у заяві Вінського, що її має у своєму розпорядженні УНІАН.

Політик вважає, що власні амбіції і жадоба одноосібної влади завжди стояли для Юлії Володимирівни на першому місці: «Красномовний факт: на неповних двох сторінках тексту своєї заяви Ю.Тимошенко примудрилася чотирнадцять разів повторити «я».

Голова партії «Народна влада» вважає, що колишня його соратниця так і не зробила висновків зі своєї поразки.

Цілковитим абсурдом Вінський називає ситуацію, коли президента не визнає чинний прем’єр-міністр.

«Новообраного Президента можна (і треба) критикувати, опонувати йому, контролювати його діяльність. Але відмова визнати результати виборів (навіть після оголошення рішення ЦВК та закінчення судового провадження) суперечить усім цивілізованим нормам», - переконаний політик.