США оголосили склад делегації на інавгурацію Януковича

Делегацію, яка представлятиме США на інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, очолить радник президента США Барака ОБАМИ з питань національної безпеки генерал Джеймс ДЖОУНС.

Як повідомляє Голос Америки, про це повідомив Білий дім у заяві з переліком осіб, які представлятимуть США на церемонії інавгурації, що відбудеться 25 лютого.

До складу американської делегації також увійшли посол США в Україні Джон ТЕФФТ, спеціальна уповноважена Державного департаменту США з жіночих питань Мелен ВЕРВІР, помічник державного секретаря США з європейських і євразійських питань Філіп ҐОРДОН і директор з європейських економічних питань та відносин з Євросоюзом при Раді з питань національної безпеки Крістіна КВІН.