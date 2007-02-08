Турчинов назвав людей, які хочуть посунути Томенка

Фракція БЮТ у Верховній Раді України сподівається, що «Наша Україна» підтримає Миколу ТОМЕНКА на посаду заступника голови ВР, незважаючи на заяви членів цієї фракції, що вони бачать на цій посаді своїх представників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, БЮТ має інформацію, що на посаду віце-спікера претендують два народних депутати від «Нашої України».

Крім того, зазначив депутат, до нього особисто підходив член фракції «Наша Україна» Олександр ТРЕТЬЯКОВ і наполягав, щоб на цю посаду було висунуто Романа БЕЗСМЕРТНОГО.

«До мене підходив Олександр ТРЕТЬЯКОВ і вимагав, що повинен бути БЕЗСМЕРТНИЙ на цій посаді, і тоді вони будуть з нами дружити», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що бажання посісти місце віце-спікера у розмовах висловив і член фракції «Наша Україна» Анатолій МАТВІЄНКО.

«Крім здивування, така позиція у мене нічого не викликає», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що «Наша Україна» і БЮТ проводили обговорення питання обрання віце-спікера на рівні політичних рад. «Ми маємо сподівання, що вони не підуть шляхом зради, шляхом кидання своїх політичних союзників», - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до 14.00 має розпочатися голосування щодо обрання заступника голови Верховної Ради та Уповноваженого ВР з прав людини.

Голосування з цих питань триватиме 1,5 години - до 15.30.

Посаду віце-спікера внесена одна кандидатура – народного депутата М.ТОМЕНКА.

Голова лічильної комісії Я.СУХИЙ наголосив, що кожен народний депутат має особисто отримувати бюлетені для голосування, пред’являючи при цьому членам лічильної комісії депутатське посвідчення.