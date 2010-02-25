Янукович приймає високих гостей в Українському домі

У Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український Дім» Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розпочав прийняття керівників іноземних делегацій з нагоди вступу на пост глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, о 14.20 Президент України В.ЯНУКОВИЧ прибув в Український Дім. Глава держави пройшов повз стрій воїнів Почесної варти червоною килимовою доріжкою до центрального входу.

Після цього, відповідно до протоколу, розпочалася церемонія вітання Президента України з главами іноземних держав.

В урочистому заході крім запрошених керівників іноземних делегацій, які прибули для участі у церемонії інаугурації Президента України, беруть участь представники українських політичних, ділових, культурних і мистецьких кіл, відомі спортсмени, громадські діячі, представники вищого духовенства та іноземні дипломати.

Це, зокрема, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, екс-президент України Леонід КУЧМА, народні депутати від Партії регіонів, у тому числі Рінат АХМЕТОВ, деякі народні депутати від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона”, Блоку Литвина та КПУ. На церемонії також присутні мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, депутат Київської міської ради Віталій КЛИЧКО, голова Федерації футболу України Григорій СУРКІС, політик Віктор БАЛОГА, бізнесмен і меценат Віктор ПІНЧУК, начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних Сил України, генерал армії України Іван СВИДА, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ, співачка Таїсія ПОВАЛІЙ а також дружина Президента України Людмила ЯНУКОВИЧ та інші члени його родини.

За декілька хвилин Президент України В.ЯНУКОВИЧ виступить із промовою з нагоду вступу на пост глави держави.