Янукович: я підписав указ, спрямований на боротьбу з бідністю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав ряд соціально спрямованих указів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зокрема, підписано указ, спрямований на боротьбу з бідністю.

“Щойно я підписав указ, спрямований на боротьбу з бідністю. Я обіцяв людям, що зроблю все, щоб встановити справедливість в цей дуже важкий для країни час. Щоб підняти рівень зарплат і пенсій, і сьогодні я зробив це. Цей указ я підписав першим”, - цитує слова В.ЯНУКОВИЧА його прес-служба.

Другим указом, який він підписав сьогодні, спрямований на започаткування процесу негайного проведення в країні структурних економічних реформ, які дадуть можливість створити в Україні cильну економiку. “Таким чином ми відкриємо нові робочі місця, дамо людям гідну роботу і гідну зарплату”, - наголосив Президент.

Третій указ спрямовано на формування системи з викорінення корупції в Україні.

“Таким чином, ми зробили перші три кроки на шляху докорінної перебудови усього державного механізму, який буде служити людині”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

“Хочу підкреслити, що кожен день мого перебування на високому посту, який мені довірив народ, буде відданий боротьбі з бідністю і змінам у житті нашої країни. Ми ставимо перед собою ці цілі. І ми їх виконаємо”, - зазначив Президент.

Водночас самі тексти указів на офіційному сайті Президента відсутні.