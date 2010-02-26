У Кличка кажуть, що нечистоти можуть попливти вулицями Києва

Весняне затоплення столиці буде на совісті нинішньої влади і особисто мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО й секретаря Київради Олеся ДОВГОГО. Про це заявив депутат від Блоку Віталія Кличка у Київраді Іван ПЛАЧКОВ, повідомили УНІАН у прес-службі фракції Блоку в Київраді.

За словами І.ПЛАЧКОВА, його фракція подала проект рішення про виділення 39,8 мільйонів гривень на негайні потреби Бортницької станції аерації – для її підготовки до весняного паводку. “Окрім того, ми пропонували передбачити для реконструкції станції ще 200 мільйонів гривень у Програмі соціально-економічного розвитку Києва на 2010 рік. Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, який безпосередньо відповідає за це питання і розуміє усю критичність ситуації, підтримав пропозицію щодо виділення коштів і негайного початку робіт. Секретар Київради зробив усе можливе для того, аби депутати відмовились включити наш проект рішення до порядку денного. Хоча на словах говорять про необхідність підготувати Київ до «великої води», – зазначив І.ПЛАЧКОВ.

Він нагадав, що станція аерації знаходиться в аварійному стані. «Дамби мулових полів не витримають весняного паводку, а стан колекторів жахливий – вони можуть прорватися будь-якої миті. Коли нечистоти попливуть вулицями Києва, єдине що залишиться мешканцям міста – сказати «спасибі» промерській більшості Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Екологічна катастрофа, наслідки якої на собі відчує не лише столиця, а й уся Україна – може статися виключно через позицію київської влади», – наголосив екс-міністр енергетики І.ПЛАЧКОВ.