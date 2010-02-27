З ким Янукович зустрічатиметься в Брюсселі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в рамках свого першого офіційного візиту 1 березня до Брюсселя проведе зустрічі з керівниками інституцій Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента України.

Зокрема, як планується за програмою візиту, В.ЯНУКОВИЧ проведе зустрічі з Президентом ЄС Германом Ван РОМПЕЄМ, Президентом Європейської комісії Жозе БАРРОЗУ, Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, Верховним представником із закордонних справ і політики безпеки ЄС Кетрін ЕШТОН.

Водночас за програмою візиту не планується зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Генеральним секретарем НАТО Андерсеном Фог РАСМУССЕНОМ.

Відповідно до програми, це буде одноденний візит. Як планується, глава держави вилетить до Брюсселя о 07.30 1 березня і повернеться до Києва цього ж дня увечері.