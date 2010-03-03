Прокурором Києва призначили людину з Донецька

12:09, 03 березня 2010
Політика
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Ударцов - замість Блажівського

 Сьогодні генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО представив колективу прокуратури міста Києва новопризначеного прокурора столиці Юрія УДАРЦОВА замість звільненого з цієї посади Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби столичної прокуратури Мирослава МУШКА.

За її словами, Ю.УДАРЦОВ до цього призначення обіймав посаду прокурора Донецької області, а ще раніше - прокурора Луганщини.

Водночас, коментуючи це призначення, джерело у Генпрокуратурі запевнило, що воно - "не політичне, а фахове, оскільки Ю.УДАРЦОВ кадровий працівник, який уже понад 20 років працює в органах прокуратури і є досвідченим працівником".

Разом з тим, співрозмовник агентства зазначив, що Є.БЛАЖІВСЬКИЙ призначений на посаду заступника генпрокурора замість звільненого раніше Володимира ШИНАЛЬСЬКОГО, який курирував пенітенціарну систему, міжнародні відносини.

 

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