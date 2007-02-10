Мороз думає, що Тимошенко прорахується

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ вважає недоцільним проведення референдуму з конституційних питань і дострокових парламентських виборів.

Як повідомляє “Українська правда”,про це він заявив в інтерв`ю каналу "Рада" у п`ятницю ввечері.

"Я не бачу підстав, щоб на референдумі розглядати питання, пов`язані з Конституцією. Це нелогічно і суперечить Конституції", - сказав голова ВР, коментуючи ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо можливого референдуму. О.МОРОЗ додав, що глава держави має діяти в рамках Конституції.

"За висновками експертів, всі давно погодилися, що наша Конституція по досконалості, відповідності нормам демократії – зразкова. В ній слід лише внести корективи, пов`язані з переходом до парламентсько-президентської форми правління. І те, що не подобається комусь, що йдеться про перегляд повноважень, не повинно бути підставою переглядати сам документ", - зазначив О.МОРОЗ.

Він заперечив, що сьогодні з законом про Кабмін йде перерозподіл повноважень.

"Сьогодні ніхто ні в кого не забирає і не перерозподіляє повноважень ...Мова йде про приведення у відповідність Конституції діяльності і прав і обов’язків всіх інститутів влади", - наголосив він.

"Тому підстав для проведення референдуму немає і потреби немає. Якщо хтось тут хоче пограти в політику і тисне на Президента, то це інша справа. Але треба розуміти, що ми всі діятимемо в рамках Конституції", - наголосив О.МОРОЗ.

Щодо закону про Президента, то він нагадав, що зараз діє закон 1991 року, який ухвалений ще до Конституції. "Закон не розширює чи обмежує повноваження, він визначає механізми здійснення цих повноважень, тому безумовно, він має бути ухвалений", - сказав голова ВР, додавши, що суб`єктом законодавчої ініціативи можуть бути представники різних гілок влади.

"Ми тільки вітатимемо, якщо від Президента якомога швидше надійде такий проект", - додав він.

Крім того, О.МОРОЗ вважає непродуктивним для політичних сил проведення дострокових виборів. "Сьогодні треба забезпечити стабільність у країні. Бо підбурювання на вибори дострокові, розпуск – я того не боюся, але хочу сказати, що користі від того нікому немає", - сказав він.

Він відзначив, що на дострокових виборах "має перспективу нібито одна політична сила, але й вона може сильно прорахуватися внаслідок таких виборів".

"Я би не радив їм того робити, сьогодні краще співпраця", - наголосив О.МОРОЗ.

Щодо заяви БЮТ і "Нашої України" про спільну опозиційну діяльність, то голова ВР висловив побажання не коментувати цю ситуацію. "Хочуть співпрацювати – хай співпрацюють, правда кожен з них розуміє наслідки цієї співпраці й очевидно прогнозує", - сказав він.