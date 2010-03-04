Експерт думає, що у Азарова є всі шанси обійти Ющенка

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що призначення на пост прем`єр-міністра України в.о. голови фракції Партії регіонів Миколи АЗАРОВА є найбільш вірогідним кроком при формуванні нової так званої «коаліції стабільності і реформ».

Про це сказано в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

«Оскільки формування нової коаліції відбувається з порушенням Конституції, коли в процесі беруть участь не фракції, як це передбачено законодавством, а депутати «поштучно», Партії регіонів немає сенсу віддавати НУ-НС посаду прем`єр-міністра. Маючи 172 голоси у ВР, «регіонали» приєднають на прийнятнішій для себе кадрово-фінансовій основі голоси, який не вистачає, від КПУ, Блоку Литвина і позафракційних депутатів для отримання простої більшості в 226 голосів», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Така конфігурація коаліції, на думку експерта, виглядає реальнішою, ніж «співдружність» ПР і НУ-НС, «оскільки з НУ-НС взагалі про щось принципово домовитися практично неможливо», а віддавати Віктору ЮЩЕНКУ посаду голови уряду - не є єдиним виходом з коаліційної безвиході.

«Таким чином, ПР, схоже, вдасться сконцентрувати у своїх руках дві головні державні посади, що зніме проблему протистояння між Президентом і прем`єром, яку ми спостерігали з введенням політреформи», - заявив політолог.

Водночас, відзначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, формування коаліції неконституційним чином підриває основи формальної легітимності як потенційного прем`єр-міністра, так і всього складу майбутнього уряду.

«Формуючи на противагу закону не коаліцію, а просту більшість, Партія регіонів сама «підкладає» під свого прем`єра й уряд міну сповільненої дії. Більше того, як і демократична коаліція, «коаліція стабільності і реформ» може аналогічним чином «канути в Лету» у разі запуску механізму дострокових парламентських виборів. Тоді про жодну економічну стабільність і зростання вже цього року, заявлених АЗАРОВИМ, навіть мови бути не може», - наголосив заступник директора АМС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, ВР прийняла за основу зміни до свого Регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити в коаліцію. Разом з тим є роз`яснення Конституційного Суду про те, що до складу коаліції можуть входити лише фракції.