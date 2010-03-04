Фракція БЮТ повернулася до сесійної зали і працюватиме в звичайному пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила народний депутат України, член фракції БЮТ Ольга БОДНАР.

За її словами, о 16.00 відбулося коротке засідання фракції БЮТ, на якому було ухвалено рішення повернутися до сесійної зали з тим, щоб працювати над ухваленням законів.,

Як повідомляв УНІАН, перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив журналістам, що БЮТ не братиме участі у пленарних засіданнях сьогодні на знак протесту проти ухвалення законопроекту про зміни до Регламенту ВР.

В той же час до цього лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО в коментарі УНІАН заявив, що фракція буде брати участь у вечірньому пленарному засіданні.