Ющенко зібрався до Грузії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 1-2 березня побуває з офіційним візитом в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Мюнхені повідомив міністр закордонних справ Грузії Гела БЕЖУАШВІШІ.

Він нагадав, що контакти між президентами України та Грузії відбуваються постійно, нещодавно В.ЮЩЕНКО був у Грузії, але з неофіційним візитом.

Г.БЕЖУАШВІЛІ підкреслив, що проблем між нашими країнами не існує, і з таким настроєм в Грузії очікують і на цей офіційний візит Президента України.

«У нас немає проблем і є багато завдань, які потрібно вирішувати спільно», - сказав Г.БЕЖУАШВІЛІ.

Він також повідомив, що в Грузію також планується візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, однак дата ще не визначена.

Г.БЕЖУАШВІЛІ нагадав про домовленість щодо проведення міжурядової комісії саме в Грузії.