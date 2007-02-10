Ющенко зібрався до Грузії
Повідомив грузинський міністр закордонних справ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 1-2 березня побуває з офіційним візитом в Грузії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Мюнхені повідомив міністр закордонних справ Грузії Гела БЕЖУАШВІШІ.
Він нагадав, що контакти між президентами України та Грузії відбуваються постійно, нещодавно В.ЮЩЕНКО був у Грузії, але з неофіційним візитом.
Г.БЕЖУАШВІЛІ підкреслив, що проблем між нашими країнами не існує, і з таким настроєм в Грузії очікують і на цей офіційний візит Президента України.
«У нас немає проблем і є багато завдань, які потрібно вирішувати спільно», - сказав Г.БЕЖУАШВІЛІ.
Він також повідомив, що в Грузію також планується візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, однак дата ще не визначена.
Г.БЕЖУАШВІЛІ нагадав про домовленість щодо проведення міжурядової комісії саме в Грузії.