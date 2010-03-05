Януковичу нагадують, з чого починали Кучма і Ющенко

Народний депутат від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ впевнений, що «шлях узурпації влади і систематичного порушення Конституції однією фракцією парламенту (ПР. – УНІАН) призведе до дострокових перевиборів Верховної Ради».

Про це представник БЮТ заявив УНІАН, коментуючи вчорашнє прийняття в першому читанні змін до Регламенту Верховної Ради, якими дозволяється створювати коаліцію не лише фракціям, але й окремим депутатам .

«Регіонали ламають через коліно Конституцію, тому що їм так хочеться. Якщо Партія регіонів таким шляхом рухатиметься, то така влада буде ненадовго. БЮТ засуджує такі дії наших опонентів», – підкреслив народний депутат.

При цьому Д.ВЕТВИЦЬКИЙ нагадав, що згідно з Конституцією, нова коаліція має бути створена у відведений термін і виключно парламентськими фракціями, а не депутатською більшістю. За його словами, в іншому випадку БЮТ наполягатиме на проведенні дострокових парламентських виборів.

У свою чергу, народного депутата підтримує громадянська кампанія «Форум порятунку Києва», відзначаючи, що проведення дострокових парламентських виборів «набагато краще, ніж корупція, що поширюється з Верховної Ради і отруює усе суспільство».

На думку головного координатора кампанії Віталія ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, на спробу створення коаліції шляхом входження до неї окремих депутатів народ зобов’язаний відреагувати масовими акціями протесту.

«У фракції НУ–НС не налічується голосів для створення коаліції з ПР – іншого ЗАКОННОГО виходу, окрім як оголошення дострокових парламентських виборів, немає. Усі інші спроби збити незаконним шляхом так звану коаліцію в парламенті, шляхом входження до неї окремих депутатів – це тоталітаризм і виклик усьому українському народові, на що слід реагувати масовими протестами», – зазначив у коментарях УНІАН В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Водночас, від імені «Форуму порятунку Києва» він закликає «усі здорові сили суспільства об’єднатися з метою сприяння розпуску парламенту, що сказився».

«Якщо депутати у відкриту знущаються з Конституції і намагаються ухвалювати закони, що прямо їй суперечать, який приклад вони подають народові, діючи протиправно? Якщо політик вважає, що повноважень Президента йому недостатньо, то не треба балотуватися на таку посаду», – вважає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

При цьому громадський лідер порівнює перші кроки Віктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента України з першими діями його попередників – Леоніда КУЧМИ і Віктора ЮЩЕНКА.

«Небажання працювати з опозицією, спроби подавити опозицію – таке ми вже переживали. Шлях узурпації влади і зосередження влади в одних руках – це шлях самознищення. З цього починали КУЧМА і ЮЩЕНКО – кожен з них починав свою діяльність з боротьби за розширення повноважень. У результаті їхні шляхи закінчилися ганебним вигнанням. Історія повторюється, в ПР не зробили жодних висновків. У нас вже була радянська система, коли КПРС (Комуністична партія Радянського Союзу. – УНІАН) сама себе потопила, до чого може прийти і ПР», – припускає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Говорячи про ситуацію, яка склалася у парламенті після президентських виборів, він нагадав про рішення про скасування виборів у місцеві органи влади, призначених на 30 травня 2010 року, що «подовжує перебування біля годівниці корумпованих мерів і депутатів місцевих рад».

«Навряд чи щось позитивного можна чекати від парламенту, який після президентських виборів встав на антиконституційний шлях», – підсумував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, учора Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про затвердження змін до статті 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України"», який передбачає можливість входження до складу парламентської коаліції окремих народних депутатів.

За цей законопроект проголосували 229 з 287 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» у повному складі проголосували Партія регіонів – 172 депутати; 5 депутатів від БЮТ (Віталій БАРВІНЕНКО, Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Юрій ПОЛУНЄЄВ, Ігор САВЧЕНКО, Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ), 3 депутати від НУ–НС (Юрій БУТ, Іван ПЛЮЩ, Володимир ПОЛЯЧЕНКО); 27 комуністів, 18 депутатів від Блоку Литвина і 4 позафракційні депутати – Інна БОГОСЛОВСЬКА, Василь КИСЕЛЬОВ, Ігор РИБАКОВ, Тарас ЧОРНОВІЛ.

Також парламент прийняв рішення за скороченою процедурою підготувати до другого читання цей законопроект.

За це рішення проголосували 230 з 287 народних депутатів.

Як повідомлялося, раніше Конституційний Суд надав висновок, що до складу коаліції у Верховній Раді можуть входити лише фракції.