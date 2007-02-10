Тимошенко приготувала пастку для Януковича

Юлія Тимошенко заявляє, що її політична сила розробила план усунення уряду Януковича. Лідер фракції БЮТ вже поділилася цими намірами з Президентом України. Про це вона сказала в інтерв`ю радіо "Свобода".

"І розуміючи зараз ці плани, Віктор Андрійович підписав Закон про імперативний мандат для місцевих депутатів. Всі розмови, які я мала з Президентом останні дні, свідчать про те, що наші команди почали зближуватися, і наші команди стали на шлях нового шансу", - зазначила Юлія Тимошенко.

Лідерка БЮТ заявила: " Пастка для Януковича заготовлена. При чому розставлена прапорцями так, як він це робить на полюванні за тваринами, які, до речі, мусять жити, не потрібно їх стріляти. Навколо нього вже прапорці всі виставлені. Навколо Януковича, я маю на увазі".