У нунсівця було видіння «про кінець світу за календарем майя»?

Голова фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО спростовує заяву представника депутатської групи “Народна самооборона” Юрія ГРИМЧАКА про наявність списку членів фракції НУ-НС, які підписалися за входження в коаліцію з Партією регіонів.

Про це йдеться у заяві М.МАРТИНЕНКА, переданій УНІАН прес-службою фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

“Поява подібних “списків” - це фальшивка. Це провокація, спрямована на подальший розкол фракції. У нас унікальна фракція з унікальними депутатами – наприклад, є індивідууми з феноменальною “фотографічною пам’яттю”. За схемою “у мене було видіння, але жодних доказів пред’явити вам не можу” можна заявити про що завгодно - наприклад, про кінець світу за календарем майя”, - сказав голова М.МАРТИНЕНКО.

На його думку, “подібною дезінформацією деякі депутати з НУ-НС відробляють свої місця в списку БЮТ і намагаються вислужитись перед Юлією ТИМОШЕНКО. Крім намагань перетягнути на свою сторону частину нашої фракції, йде намагання сформувати список “ворогів народу” - точніше, тих, кого команда ТИМОШЕНКО вважає своїми ворогами”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 березня, народний депутат Ю.ГРИМЧАК заявив, що коаліційну угоду з Партією регіонів готові підписати 25 депутатів від НУ-НС.

Ю.ГРИМЧАК зазначив, що йому продемонстрували список з підписами народних депутатів від НУ-НС. За словами депутата, оскільки має добру зорову пам’ять, він цей список запам’ятав.

На прес-конференції журналістам продемонстрували нібито додаток до коаліційної угоди між фракціями Партії регіонів та НУ-НС, у якому були прізвища 25 народних депутатів, але у списку не було їхніх підписів.