УНП спростовує заяву про підписання угоди з Партією регіонів

Українська народна партія уповноважена заявити, що депутати з групи УНП ніколи не погоджували і не підписували жодної коаліційної угоди з Партією регіонів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Української народної партії.

“Депутатська група Української народна партія наполягає на тому, що формування коаліції повинно відбуватися на законних конституційних підставах”, - наголошується у документі.

Крім того, УНП не бачить себе в жодному форматі коаліції за участю своїх ідеологічних супротивників - Комуністичної партії України.

Члени Української народної партії вважають заяву представника "Народної самооборони" Юрія ГРИМЧАКА про підтримку УНП коаліції свідомою провокацією, спрямованою на дискредитацію партії.

“Українська народна партія підтверджує, що розповсюдила серед народних депутатів Меморандум про умови, на яких може бути розпочато переговорний процес про формування коаліції єднання заради реформ. Тільки після погодження цього документу з боку потенційних учасників переговорів може розпочатися переговорний процес і, у разі досягнення згоди, сформована парламентська більшість на основі дотримання законів і Конституції України”, - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 березня, народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Ю.ГРИМЧАК заявив, що коаліційну угоду з Партією регіонів готові підписати 25 депутатів від НУ-НС.

Ю.ГРИМЧАК зазначив, що йому продемонстрували список з підписами народних депутатів від НУ-НС. За словами депутата, оскільки має добру зорову пам’ять, він цей список запам’ятав.

На прес-конференції журналістам продемонстрували нібито додаток до коаліційної угоди між фракціями Партії регіонів та НУ-НС, у якому були прізвища 25 народних депутатів, але у списку не було їхніх підписів. У цьому списку були прізвища декількох депутатів з групи УНП.