УНП пропонує Януковичу підписати ідеологічний Меморандум

Українська народна партія закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відмовитися від силового сценарію формування парламентської коаліції «тушками позафракційних депутатів» - шляхом підкупу, погроз або відвертого тиску.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

УНП вимагає спиратися на легітимні парламентські політичні сили та Конституцію, розпочавши переговорний процес з фракціями на основі Меморандуму про умови формування коаліції. УНП вважає, що це запобігатиме сценарію поділу України на «чорну» та «білу» та сприятиме єднанню під жовто-блакитним національним прапором, відзначили в прес-службі.

Українська народна партія закликає Президента України та Партію регіонів виходити з потреби об’єднання заради проведення швидких і нагальних реформ у соціально-економічній сфері, забезпечення ефективної та злагодженої роботи виконавчої влади та регіональних еліт, єднання української нації задля досягнення спільної мети – виведення України з кризової ситуації, насамперед, в економіці. Для цього УНП запропонувала всім потенційним учасникам коаліції єднання заради реформ, - зокрема членам фракції НУ-НС, - підписати Меморандум, котрий містить низку принципових вимог.

Передумовою початку переговорного процесу Українська народна партія визначає погодження наступних принципових положень:

1. Концентрація зусиль майбутньої коаліції та уряду на вирішенні виключно економічних проблем, приборканні корупції та необхідності реформ правоохоронної і судової системи. Визначення чіткого переліку першочергових реформ та термінів їх реалізації.

2. Оголошення мораторію на питання, які можуть викликати суперечності у майбутній коаліції і суспільстві - внесення змін до законодавства, що регулює мовну політику в державі, скасування нормотворчих актів попереднього Президента України щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору, перегляд визнання ОУН-УПА на державному рівні, згортання інтеграційних процесів з НАТО, недопустимість передачі ГТС з державної власності і управління, дотримання вимог щодо виведення Чорноморського Флоту РФ з території України 2017 року.

3. Проведення переговорів щодо формування коаліції на засадах рівноправ’я, включення всіх суб’єктів формування коаліції до складу уряду на засадах професійності.

4. Готовність учасників переговорного процесу до одночасного затвердження персонального складу уряду та програми дій коаліційного уряду. Попереднє затвердження цих вимог у вигляді законодавчих ініціатив та підписання Президентом України.