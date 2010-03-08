ВО Свобода проводить кампанію «Ставай до лав національної опозиції»

Одеська міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» розпочала мобілізаційну кампанію в рамках всеукраїнської акції «Ставай до лав національної опозиції».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, у різних районах Одеси були встановлені агітаційні намети, біля яких «свободівці» роздавали газети, листівки відповідного змісту та збирали підписи на захист єдиної державної мови.

Голова одеської міської організації ВО «Свобода» Андрій МАЛЯС, коментуючи мету проведення акції заявив: «Свобода», як і обіцяла, єднатиме навколо себе національну опозицію, що боротиметься за українські національні ідеали, за те, щоб Україна стала справді Українською державою”. Він закликав патріотів приєднуватись до акції “за збереження національної ідентичності та світле майбутнє Української держави”. “Велика могутня Українська держава, в якій пануватиме соціальна, національна та історична справедливість, залежить від нас”, - наголосив він.

У повідомленні також зазначається, що “завтра, 9 березня 2010 року, одеська міська організація ВО «Свобода» візьме участь в урочистих заходах, присвячених 196-й річниці з дня народження пророка і велетня національного духу Тараса Шевченка. В однойменному парку біля пам’ятника Кобзарю всі охочі зможуть приєднатись до лав національної опозиції та поставити підпис на захист єдиної державної мови”.