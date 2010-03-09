Експерт прогнозує, що новий Кабмін вживатиме непопулярних заходів

Збалансування державного бюджету України неможливе без проведення низки непопулярних серед населення реформ, спрямованих на скорочення його витрат.

Таку думку висловила експерт Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Анна ГУРСЬКА в аналітичному звіті, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Вона зазначила, що відродження національної економіки, що скоротилася минулого року через кризу на близько 15%, не дозволить утримати фінансування на старому рівні.

"Єдина дорога зменшення дефіциту - це скорочення бюджетних витрат", - вважає експерт.

А.ГУРСЬКА написала, що уряд буде вимушений поступово підвищувати ціни на газ для населення і комунальних підприємств, які традиційно дотуються за рахунок прямого дофінансування "Нафтогазу України", що перебуває на межі дефолту.

Крім того, буде підвищено тарифи на комунальні послуги, що дозволить скоротити дотації місцевим органам влади.

Уряд для скорочення витрат також намагатиметься реалізувати пенсійну реформу і змінити систему соціального забезпечення.

Експерт вважає, що влада може зберегти низку пільг для ряду галузей (які - на її думку - можуть стати мотором економічного зростання), зазначивши, що найбільшим викликом для країни буде створення нових умов для ведення бізнесу, які могли б істотно поліпшити інвестиційний клімат в Україні.

У середній перспективі аналітик серед необхідних заходів назвала дерегуляцію економічної діяльності, спрощення і стабілізацію податкової системи і консолідацію банківського сектору.

"У перспективі покращення інвестиційного клімату неможливе без обмеження корупції та становлення правової держави", - вважає експерт.