Тимошенко сьогодні піде до пам'ятника Тарасу Шевченку

09:03, 09 березня 2010
Політика
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Кличе з собою націонал-патріотів

Сьогодні об 11.00 лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистому мітингу біля пам`ятника Тарасу Шевченку в Києві.

Цього року Україна відзначатиме 196-му річницю від дня народження Великого Кобзаря.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лідер БЮТ запрошує всі націонал-патріотичні сили взяти участь у мітингу.

 

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