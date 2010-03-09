Тимошенко сьогодні піде до пам'ятника Тарасу Шевченку

Кличе з собою націонал-патріотів

Сьогодні об 11.00 лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистому мітингу біля пам`ятника Тарасу Шевченку в Києві. Цього року Україна відзначатиме 196-му річницю від дня народження Великого Кобзаря. Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лідер БЮТ запрошує всі націонал-патріотичні сили взяти участь у мітингу.

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