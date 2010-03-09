БЮТ чекає від регіоналів «відвертого зізнання»

Керівник фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО не виключає, що Верховна Рада наступного тижня також працюватиме у пленарному режимі, оскільки цього тижня народним депутатам навряд чи вдасться сформувати коаліцію та уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

«На цьому тижні колегам не вдасться зробити коаліцію, бо те, що пропонується змінами до Регламенту (ВР), суперечить Конституції», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, формувати нову владу необхідно виключно в «конституційному полі», оскільки всі знають, чим закінчилася спроба три роки тому сформувати коаліцію поза законом.

«Я би просив колег, щоб вони відверто сказали, наскільки реальні питання створення нової коаліції відповідно до Конституції, наскільки реальне формування нового уряду цього тижня», - сказав І.КИРИЛЕНКО.