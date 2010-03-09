Симоненкові хочеться вже кудись вступити

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО пропонує народним депутатам обговорити питання вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану та Єдиного економічного простору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради.

П.СИМОНЕНКО вважає за необхідне провести у ВР парламентські слухання щодо входження України до Митного союзу.

На його думку, «у Європу нас не впускають і не пустять найближчим часом», а цей напрямок економічної співпраці може бути втрачений.

Крім того, наголосив П.СИМОНЕНКО, необхідно розглянути питання щодо можливості початку переговорного процесу про входження України до Єдиного економічного простору.

«Це ті питання, які сьогодні дають відповідь, чи ми будемо надалі допомагати нашому товаровиробнику», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Президенти Росії, Білорусії і Казахстану на зустрічі в Алма-Аті 19 грудня 2009 року домовилися створити Єдиний економічний простір 1 січня 2012 року, а Митний союз трьох країн запрацював вже з 1 січня 2010 року.

5 березня у Москві на зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН запропонував Україні вступити до Митного союзу.