Литвин думає, що БЮТ вже не має ні сил, ні бажання

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що фракція БЮТ не вдасться до блокування роботи парламенту через пропозицію розглянути сьогодні зміни до Регламенту ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

«Я не думаю, що фракція БЮТ вдасться до блокування, оскільки не має ні сил, ні бажання, ні підстав», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, зміни до Регламенту у другому читанні будуть розглянуті тоді, коли Регламентний комітет ВР підготує усі необхідні документи. В.ЛИТВИН не виключив, що це може відбутися і сьогодні.