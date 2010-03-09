Литвин хоче повної визначеності до п'ятниці

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН доручив керівнику апарату ВР Валентину ЗАЙЧУКУ підготувати листи до народних депутатів - сумісників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту у відповідь на звернення заступника голови ВР Миколи ТОМЕНКА, що через депутатів-сумісників блокується робота ряду комітетів парламенту.

В.ЛИТВИН зазначив: «Підготуйте листи усім, хто перейшов на роботу до виконавчої влади, і нагадайте про те, що вони у встановлені терміни повинні скласти повноваження народних депутатів України».

Він також запропонував нагадати, що ті, хто працює у виконавчих структурах влади, не мають права підписувати документи до того часу, поки не будуть складені депутатські повноваження.

«Давайте ми до п’ятниці будемо мати повну визначеність», - наголосив В.ЛИТВИН.