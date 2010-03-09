Янукович урізав Шевченківську премію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скоротив розмір Шевченківської премії на 40 тисяч гривень. Про це в інтерв’ю радіо “Свобода” повідомив голова Шевченківського комітету Микола ЖУЛИНСЬКИЙ.

«Розмір премії визначений в Указі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, це 130 тисяч гривень. Хоча минулого року ця сума була 170 тисяч гривень. Безперечно, це мені дуже прикро. Адже ми, щоб хоч трохи підняти не тільки престиж премії, а й її фінансовий еквівалент, просили її збільшити до 200 тисяч гривень», – сказав М.ЖУЛИНСЬКИЙ.

Сьогодні в Україні відбудеться вручення найпрестижнішої Україні культурно-мистецької нагороди – Шевченківської премії.

Вперше урочиста церемонія вручення відбудеться не в Національній опері України, а на Чернечій горі в Каневі, де похований Кобзар. Так вирішив новий Президент В.ЯНУКОВИЧ, відзначає радіо “Свобода”.