Тимошенко вважає, що Господь дасть Україні ще один шанс

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає учасників віче народно-демократичних сил біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві ухвалити резолюцію про створення об’єднаної демократичної опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Я хочу, щоб ми разом з вами проголосили спільну резолюцію, що в парламенті не всі продажні. І не всі сьогодні готові бігти за посадами і грошима. Щоб ми проголосили резолюцію про єднання таких чесних політичних сил і громадських організацій, і сказали: досить зрадництва, досить прислужувати тому, хто не служить Україні».

На її думку, об’єднання всіх демократичних і націонал-патріотичних сил дозволить продовжити боротьбу. «Я прошу вас із сьогодення дати один одному зобов’язання, що ми спільно, чітко і сильно протистоїмо всьому, що є антиукраїнським. Ми чітко, спільно і сильно йдемо разом і єднаємо всіх людей доброї волі. І я знаю, що все це знову завершиться шансом, який Господь дасть Україні. І на цей раз ми шанс цей ніколи нікому не дамо зруйнувати», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийшов до влади технологіями та обманом, тому через це він не довго залишатиметься при владі.