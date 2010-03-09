У залі ВР посварилися Зварич з Єфремовим

Народний депутат Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС) назвав «політичним бандитизмом» внесення змін до закону про Регламент Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту під час розгляду в другому читанні законопроекту «Про внесення змін до ст. 61 до Закону України «Про Регламент Верховної Ради».

Р.ЗВАРИЧ нагадав про рішення Конституційного Суду України, де чітко сказано, що коаліція створюється на базі фракцій.

Р.ЗВАРИЧ запропонував внести поправку до даного законопроекту, щоб замість публікування в офіційних ЗМІ списку народних депутатів, які входять до коаліції, публікувалися списки «тих зрадників, які всупереч волі своїх фракцій, всупереч волі виборців, все ж таки підписали коаліційну угоду і таким чином здійснили конституційний переворот».

У відповідь народний депутат від Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сказав: «Враховуючи те, що Ви всю виборчу кампанію провели не в блоці НУ-НС, а в БЮТ, то, напевно, Ви зі знанням справи вносите цю поправку”. Він закликав не «клеїти ярлики, у тому числі і на Вашу персону».

Голова ВР Володимир ЛИТВИН попросив Р.ЗВАРИЧА «навчитися елементарної ввічливості». «В Україні вчать бути толерантним», - додав він і зазначив, що Р.ЗВАРИЧУ «як правнику не робить честь внесення поправки, «яку він пропонує».

При цьому у законопроекті про зміни до Регламенту ВР до другого читання не було сформульовано поправки про опублікування списку так званих “зрадників”.