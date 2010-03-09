Янукович сьогодні зустрінеться з Яценюком і Тігіпком

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні планує зустрітись з лідером політичної партії “Фронт змін” Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та головою партії “Сильна Україна” Сергієм ТІГІПКОМ.

Про це УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

«Президент відгукнувся на лист А.ЯЦЕНЮКА і запросив його зустрітись і обговорити зміст цього листа», - сказала А.ГЕРМАН.

Крім того, за її словами, В.ЯНУКОВИЧ вирішив запросити С.ТІГІПКА, щоб порадитись з ним і обговорити питання об’єднання зусиль політиків для створення стабільності в країні і проведення реформ з метою подолання кризи.

А.ГЕРМАН повідомила, що зустрічі відбудуться сьогодні в Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня А.ЯЦЕНЮК направив В.ЯНУКОВИЧУ відритого листа, в якому запропонував створити тимчасову коаліцію до проведення дострокових парламентських виборів.