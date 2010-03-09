Опозиція сформулювала свої завдання (текст резолюції)

Віче українських патріотів, яке відбулося сьогодні у Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченкові, ухвалило резолюцію про створення об’єднаної демократичної опозиції на чолі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Текст резолюції оприлюднено прес-службою БЮТ.

"Шевченківські дні – це час замислитися про долю України, але сьогоднішні урочистості важко назвати святковими. За 18 років Незалежності наша країна опинилася в найбільшій небезпеці. Цю ситуацію можна порівняти лише з ГКЧП, який хотів зупинити поступ України до незалежності", - йдеться у резолюції.

У документі наголошується, що в Україні через фальсифікацію виборів Президента та через зраду частини представників демократичної коаліції до влади “дорвалася антиукраїнська сила на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”.

"ЯНУКОВИЧ, комуністи та ЛИТВИН об’єднались у любові до посад і грошей та в ненависті до всього українського. Вони ґвалтують Конституцію України та створюють фальшиву коаліцію із запроданих душ на основі корупції. Такі дії є справжнім державним переворотом", - підкреслюється у резолюції.

"Щоб протистояти цій антиукраїнській навалі, ми, учасники віче, перед пам’ятником Тараса Шевченка в місті Києві вирішили об’єднатися для захисту України. Українське суспільство потребує консолідації. Попереду жорстока та виснажлива боротьба, але перемога буде за Україною. Ця перемога потребує об’єднання всіх державницьких, проукраїнських, проєвропейських сил. Ми заявляємо про жорстку протидію намаганням здійснити конституційний заколот в Україні, створити коаліцію у Верховній Раді та сформувати уряд в порушення Конституції України", - йдеться у документі.

Учасники віче закликали всі національно-демократичні, патріотичні та реформаторські сили до об’єднання зусиль у об’єднаній демократичній опозиції та координації усіх подальших дій. "Віче постановляє: утворити об’єднану демократичну опозицію, до складу якої увійдуть усі громадські та політичні сили, що відстоюватимуть національні інтереси.

Це буде українська опозиція до незаконної антиукраїнської влади", – наголошується у резолюції.

Опозиція також визначила свої завдання, серед яких відстоювання європейського напрямку розвитку України, включно зі вступом країни до Європейського Союзу; захист демократії, виборності усіх органів влади, прав та свобод людини, насамперед свободи слова; боротьба за створення соціально орієнтованої ринкової економіки, протидії засиллю олігархів у економіці та їхньому впливу на залежну від них владу, боротися за відокремлення бізнесу від влади та влади від бізнесу.

Об’єднані демократичні сили також обіцяють боронити незалежність України, територіальну цілісність, недоторканність її кордонів; не допустити вступу України в будь-які міжнародні структури та об’єднання, які зазіхають на незалежність України або суперечать меті європейської інтеграції; зміцнювати енергетичну безпеку нашої країни, відстоювати збереження газотранспортної системи в державній власності, не допустити створення будь-яких консорціумів, які мають на меті відчуження ГТС на користь іншої держави; захищати статус української мови як єдиної державної, відстоювати національні цінності, власну історію, створювати та зміцнювати український інформаційний простір.

"Лідером об’єднаної демократичної опозиції постановляємо обрати Юлію ТИМОШЕНКО. До опозиційної боротьби в ім’я України, її незалежності та ствердження європейського шляху закликаємо всі політичні та громадські сили, які поділяють зазначені цінності.

Звертаємося до українського народу із закликом протистояти всім можливим діям, які посягатимуть на державність, конституційний лад, демократію та національні цінності України. Україну ми збережемо!", - наголошується у резолюції.