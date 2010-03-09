Тимошенко розповість про плани на майбутнє

Та підіб`є підсумки урядування

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО 11 березня дасть прес-конференцію на тему: "Підсумки урядування та плани на майбутнє". Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, прес-конференція розпочнеться о 12.00 у конгрес-холі "Президент-готелю" (вул. Госпітальна, 12). Акредитація журналістів за телефоном: 067-699-17-66. Акредитація триває до 18.00 10 березня. Початок реєстрації журналістів 11 березня, об 11.00.

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