Тимошенко розповість про плани на майбутнє

15:32, 09 березня 2010
Політика
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Та підіб`є підсумки урядування

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО 11 березня дасть прес-конференцію на тему: "Підсумки урядування та плани на майбутнє".

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, прес-конференція розпочнеться о 12.00 у конгрес-холі "Президент-готелю" (вул. Госпітальна, 12).

Акредитація журналістів за телефоном: 067-699-17-66. Акредитація триває до 18.00 10 березня.

Початок реєстрації журналістів 11 березня, об 11.00.

 

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