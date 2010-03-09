У Києві відбудеться дебют ATB i Benni Benassi
ATB - неперевершений музикант, який вже понад 10 років перебуває на хвилі успіху електронного саунду.
Benny Benassiзаснував цілу епоху танцювальної музики. Його "Satisfaction" став одним з найвідоміших треків за всю історію клубної культури і розділив її на періоди «до Satisfaction» і «після». До того ж, ремікс на трек “Bring the Noise” від Public Enemy отримав Grammy в 2007-му році.
Квитки на подію можна придбати у театральних касах і кіосках СоюзДруку (Преса).
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