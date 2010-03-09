Ющенко: відпочинок придумали недурні люди

Екс-президент Віктор Ющенко був на відпочинку в Карпатах, а тепер повертається до політичної діяльності.

Про це він заявив журналістам на прес-конференції, повідомляє Українська правдаз посиланням на Лігу.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чим він займався останнім часом, Ющенко сказав: "Я вам скажу, що відпочинок придумали недурні люди. Я добре відпочив, був в Карпатах - там, де мені подобається більше за все".

"Скажу відверто - час пролетів як один день, тепер я вже на роботі", - заявив він.

За словами Ющенка, його теперішня діяльність "відноситься до категорії громадської". Він пояснив, що зараз займається формуванням офісу і проекту, яким він особисто планує займатися в майбутньому.