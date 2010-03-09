Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прагне мати “кишенькову опозицію” на чолі з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, вважає народний депутат Сергій СОБОЛЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, коментуючи сьогоднішню зустріч В.ЯНУКОВИЧА та А.ЯЦЕНЮКА, депутат зауважив, що Президент призначив А.ЯЦЕНЮКА «улюбленою опозицією, конструктивною та лояльною, м’якою та пухнастою».

«Те, що ЯНУКОВИЧ призначив собі опозицією саме ЯЦЕНЮКА, означає, що Арсеній Петрович глобально продовжує грати в команді ЯНУКОВИЧА за сценарієм, складеним ЯНУКОВИЧЕМ на благо самого ЯНУКОВИЧА», - переконаний С.СОБОЛЄВ.

«ЯНУКОВИЧ прагне мати кишенькову опозицію на чолі з ЯЦЕНЮКОМ, яка завжди може запропонувати тому «чого бажаєте?». Але нічого у ЯНУКОВИЧА не вийде, бо він матиме справжню, дієву та жорстку опозицію на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО», - стверджує С.СОБОЛЄВ.

«Опозицією стають, а не призначаються за наказом так званого президента, - резюмував депутат. – І не через образу на те, що тобі не дали посаду, як ЯНУКОВИЧ ЯЦЕНЮКУ, а з ідеологічних, світоглядних, політичних міркувань, як це робить ТИМОШЕНКО».