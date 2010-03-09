Литвин підписав закон про "тушки" і передав Януковичу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав Закон України «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про регламент Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЕФРЕМОВ.

За його словами, закон направлений в Адміністрацію Президента України на підпис Віктору ЯНУКОВИЧУ.

О.ЄФРЕМОВ не виключив, що завтра В.ЯНУКОВИЧ може підписати даний закон.