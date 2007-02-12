Міністр оборони США розуміє Путіна як шпигун шпигуна

Політики і аналітики продовжують коментувати промову Путінана Мюнхенській конференції з безпеки. Сенатор і потенційний кандидат в президенти США Джон Маккейн назвав її “найагресивнішим виступом російського лідера з кінця холодної війни”.

Але офіційний Вашингтон реагував стримано. Відповідь Путіну дав учора в Мюнхені міністр оборони США Роберт Гейтс: “У мене, як і у другого вчорашнього доповідача [Путіна], за спиною кар`єра в шпигунському бізнесі. І я думаю, старим розвідникам властива звичка говорити жорстко. Ми стикаємося з безліччю проблем і викликів, на які треба реагувати у партнерстві з іншими країнами, включаючи Росію”.

“Однієї холодної війни цілком достатньо”, — сказав він і повідомив, що Путін і російський міністр оборони Сергій Іванов запросили його до Росії і що він прийняв запрошення.

Однією з цілей жорстких висловів Путіна могло стати створення сприятливої атмосфери для історичної поїздки в мусульманські країни — Саудівську Аравію, Йорданію і Катар, вважає Олексій Малашенко з Московського центру Карнегі. Виступ Путіна навряд чи можна вважати початком холодної війни, скоріше це визнання нової якості відносин Росії із Заходом, вважає Олександр Рар з Німецької ради із зовнішньої політики. Епоха європейських лідерів, подібних до колишнього канцлера ФРН Герхарду Шредеру, готових до партнерства з Росією без оглядки на США, пройшла. США відновили вплив в Європі, ослаблений через іракську війну 2003 р., і не мають наміру враховувати російські інтереси на пострадянському просторі. Путіну залишається зафіксувати суперечності із Заходом і констатувати, що його колишня політика на встановлення партнерства з Євросоюзом зайшла в безвихідь, заявляє Рар.

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